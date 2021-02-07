محمد الفلاح - الكويت وأزمة اليمن.. دعم للحلول السياسية وإشادة بالسعودية

الأحد 7 فبراير 2021

رحبت الكويت، الأحد، بتأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن على مواصلة التعاون مع السعودية للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تتعرض لها.



وشددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، على أهمية تأكيد الولايات المتحدة دعمها للجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث.

كما رحبت بتعيين تيم ليندركينج مبعوثا للولايات المتحدة إلى اليمن، مشيدة بخبرته الكبيرة وخبرته في شؤون المنطقة واليمن.

ونوهت بالجهود السعودية الكبيرة والمتواصلة للوصول إلى الحل السياسي المنشود للأزمة اليمنية وفق المراجع الثلاثة المعتمدة (المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216).

وأكدت، في ختام بيانها، على موقف الكويت الثابت والداعم لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المراجع الثلاث المشار إليها، وتأكيدها المستمر على ضرورة الإسراع في الحل السياسي المنشود لاستعادة الأمن والأمان. عناصر اليمن الشقيق.

وكان الرئيس الأمريكي بايدن أدان، الخميس، الهجمات الصاروخية على السعودية، متعهدا بالحفاظ على أمن المملكة.

وقال بايدن إن السعودية تواجه تهديدات من قوى مدعومة من إيران، في إشارة إلى تهديدات الحوثيين باستمرار للمملكة.

الرئيس الأمريكي أكد كذلك أن إدارته تبذل جهودًا حثيثة لحل الأزمة اليمنية، لافتاً إلى تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندركينج مبعوثًا خاصًا بشأن اليمن.

ومن جانبها، رحبت السعودية بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها.

ولفتت إلى تطلعها لاستمرار وتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة للتعامل مع تحديات المنطقة بما في ذلك الدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط وحل النزاعات ومواجهة التطرف والإرهاب.

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.