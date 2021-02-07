شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حفر الباطن مركزا معتمدا للقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة حفر الباطن، عن اختيارها مركزا للقاحات كورونا المستجد.

وعلمت ”الخليج 365” من مصادرها أن فريقا وزاريا يعمل على تجهيزات مركز اللقاحات، مرجعة الاختيار للموقع الجغرافي، وتوافر المساحات الكافية والخدمات المساندة، إضافة إلى وجود العديد من المقومات التنظيمية في مقرها، التي تتسع لتقسيمها كمقرات لعيادات التطعيم، التي تفوق 60 عيادة، إضافة إلى احتواء الموقع لمواقف سيارات واسعة مع سهولة الدخول والوصول إليها.

وأعلنت «صحة الشرقية» في وقت سابق عن مركزين جديدين، الأول في محافظة الأحساء، وتم الانتهاء منه بالفعل، والآخر في محافظة حفر الباطن، الذي أكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. إبراهيم العريفي أنه سيكون جاهزا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى زيادة عدد العاملين في مراكز توزيع اللقاحات في المملكة، مع اكتسابهم الخبرات الجيدة، وباتت دورة العمل أسرع وأكبر مع توسيع قاعات استقبال متلقي اللقاح.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل «386» حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد «COVID -19» ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 369 ألفا و961 حالة، من بينها 2327 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 401 حالة حرجة، موضحة أنه تم تسجيل 283 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 361 ألفا و237 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6397 حالة، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة.

وأشارت الوزارة إلى إجراء 45 ألفا و874 فحصاً مخبرياً، داعية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك مَنْ كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن»، التي هيأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، أو مراكز «تأكد»، التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا»، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها