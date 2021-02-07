شكرا لقرائتكم خبر عن حملة طبية لجراحة المخ والأعصاب بشبوة اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، حملته الطبية التطوعية لجراحة المخ والأعصاب للبالغين والأطفال في مدينة عتق بمحافظة شبوة اليمنية.

وأجرى فريق المركز الطبي التطوعي خلال اليوم الأول 28 فحصًا بالعيادات تمهيداً لفرز الحالات، التي يتطلب الأمر إجراء عمليات جراحية لها، يستفيد منها البالغون والأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود.

وتأتي الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية، التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز للأشقاء كافة في اليمن دون استثناء للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية، التي يعيشونها.