شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الحماية من الإشعاعات «غير المؤينة» على طاولة «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت اللجنة الخاصة في مجلس الشورى والمشكّلة لدراسة مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، أبرز ما تضمنه مقترح المشروع، من جميع جوانبه مع المتخصصين والجهات ذات العلاقة تمهيداً لاستكمال اللجنة دراستها بشكل واف وإعداد رأيها وتقريرها بشأنه والرفع به أمام مجلس الشورى.

وتناولت اللجنة خلال اجتماعها لبحث المقترح عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. منى بنت عبدالله آل مشيط، بمشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية د. خالد بن عبدالعزيز العيسى، التأكيد على أهمية تحقيق أحد أهم الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة والواردة في المادة الثالثة من تنظيمها المتمثل في حماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية.

وبحث الاجتماع أهمية الأخذ بمبدأ الوقاية من الإشعاعات غير المؤينة ضمن جهود الهيئة، سعياً لتعزيز سلامة الممارسات والإجراءات لمصادر هذه الإشعاعات.

وقدم رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية د. خالد العيسى، إيضاحاً يتضمن مجالات ومهام الهيئة التي تعمل عليها ضمن إطارها وتنظيمها، وأبرز أوجه التكامل مع الجهات ذات العلاقة فيما يحقق حماية الإنسان والبيئة من الإشعاعات، كما استعرض جهود الهيئة منذ إنشائها في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة، وكافة ما يتعلق بالإشعاعات غير المؤينة التي وردت في استفسارات اللجنة.

ويسعى المقترح لإيجاد بيئة تنظيمية تعزز السلامة والوقاية للإجراءات المتعلقة بمصادر الإشعاعات غير المؤينة، ومن المنتظر عرض المشروع على مجلس الشورى لمناقشته والتصويت عليه بإحدى جلساته القادمة.