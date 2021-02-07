شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الملاريا للكادر الصحي بالمكلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت منظمة الصحة العالمية وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، دورة تدريبية في مجال مكافحة الملاريا والوقاية منه في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، استفاد منها 25 فردا من الكادر الصحي.

وتناولت الدورة على مدى يومين العديد من الموضوعات الصحية المتعلقة بمكافحة الملاريا والأمراض الوبائية الناقلة لها، كذلك كيفية توعية المجتمعات المحلية من هذه الأوبئة وضمان التشخيص المبكر للمرض وتقديم العلاج والرعايا الصحية للجميع.

وينفذ مركز الملك سلمان للإغاثة وبالشراكة مع المنظمة برنامجا تنفيذيا بأكثر من 10 ملايين دولار أمريكي، لمكافحة وباء الملاريا والوقاية منه في اليمن لمدة تصل إلى 18 شهرا تغطي المحافظات اليمنية الموبوءة بالمرض.

ويشمل المشروع تأمين أدوية علاج الملاريا، ودعم مخازن منظمة الصحة العالمية والحكومة اليمنية بمجموعة كبيرة من الأدوية كمخزون احتياطي كاف لتغطية أي احتياج طارئ في حال حدوث تفشٍ للوباء.

كما يعمل المركز من خلال المشروع على تأمين المعدات والتجهيزات المخبرية اللازمة ومستهلكاتها لتشخيص الملاريا في المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظات اليمنية الموبوءة. فيما تشتمل أنشطة المشروع على التثقيف الصحي للمواطنين، وبناء القدرات بتدريب وتأهيل أكثر من 3500 كادر صحي والذي يعد من أكبر البرامج التدريبية على مستوى اليمن.