شكرا لقرائتكم خبر عن الخبر.. إطفاء أنوار الواجهة البحرية والدوريات الأمنية تغلق مداخل المواقف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطفأت بلدية الخبر الإنارة بالواجهة البحرية لإخلاء الزوار المنتشرين على امتداد مواقع الكورنيش نتيجة الازدحام الواضح مساء أمس، بعد أن قامت الجهات الأمنية بإغلاق مداخل مواقف المركبات تفاديا لدخول أعداد أخرى.

ورصدت ”الخليج 365” ازدحاما من المواطنين والمقيمين في كورنيش الخبر، والذين اكتظت بهم المسطحات الخضراء من الساعة الثانية ظهر أمس، حيث شهدت الواجهة البحرية وبعض الحدائق داخل الأحياء خلال العطلة الأسبوعية انتشارا كبيرا للزوار من الأسر والأفراد دون التزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي وخاصة بمناطق الألعاب، فيما أغلقت بلدية الخبر ألعاب الأطفال في الكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية وحرصا على سلامة المتنزهين.

وأوضحت مصادر لـ«اليوم» أن الجهات العليا وجهت الإدارات الحكومية المسؤولة باتخاذ كافة الإجراءات الرسمية التي تحمي الفرد والمجتمع في حال رصد مثل هذه التجمعات والمخالفات، والتي على إثرها قامت الدوريات الأمنية عصر أمس بإغلاق مداخل مواقف المركبات بكورنيش الخبر في الوقت الذي واكب ذلك إطفاء بلدية الخبر الإنارة بالفترة المسائية رغبة منها بمغادرة الزوار.