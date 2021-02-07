شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وإنذار 185 منشأة مخالفة بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت أكثر من 2000 جولة ميدانية نفذتها أمانة منطقة تبوك خلال الثلاثة الأيام الماضية على المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، عن إغلاق 45 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية وإنذار 140 منشأة تجارية أخرى.

وأكد أمين المنطقة المهندس درويش آل محفوظ أهمية الالتزام بـ «البروتوكولات» الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة، مؤكدا تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، حفاظا على صحة وسلامة العامة، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق «توكلنا».

ودعا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية من خلال الاتصال على الرقم 940 أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.