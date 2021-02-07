شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 11 ألف «لوحي» للطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد 11284 جهازا لوحيا ذكيا وحاسوبيا للطلاب والطالبات المستحقين في جميع المراحل التعليمية مقدمة من إدارة التعليم بالشراكة مع عدد من الجهات الخيرية. وأوضح مدير عام تعليم الأحساء حمد العيسى أن الإدارة سعت ومنذ انطلاق التعلم عن بُعد إلى تهيئة كافة الظروف الفنية والبشرية ليواصل جميع أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات تعليمهم بكل جدية عبر توفير كافة المتطلبات لنجاح ذلك.

ورفع العيسى، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- لما يبذلانه من دعم سخي وعظيم لتوفير بيئة تعليمية متميزة في ظل جائحة كورونا المستجد، وهو الأمر الذي انعكس على النواتج التعليمية الرائدة، التي حققتها وزارة التعليم بفضل الله ثم بفضل الدعم الكبير من الدولة -رعاها الله-.

بدوره، أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم محافظة الأحساء عبدالله الراجح أن الإدارة شرعت منذ بداية مرحلة التعليم عن بُعد، في تقديم البرامج والخدمات الإرشادية، ومساندة الطلاب والطالبات والتواصل مع أولياء أمورهم لضمان مواصلة تعلمهم عن بُعد وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، ومن بين تلك الخدمات التي حرصت عليها إدارة التوجيه توفير الأجهزة اللوحية والحاسوبية، لضمان استمرار تعلم الأبناء عن بُعد، ورفع مستواهم التحصيلي، مما كان له أثر واضح في مساندتهم في تعليم أبنائهم، وكذلك تحسين نواتج التعليم.