شكرا لقرائتكم خبر عن 119 بلاغا لـ «940» في يوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى مركز البلاغات «940» التابع لأمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 119 بلاغا بمخالفة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس « كورونا ».

شملت المخالفات 22 بلاغا بشأن عدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، و45 بلاغا لوجود زحام داخل المنشآت، إضافة إلى 46 بلاغا حول مخالفة الاشتراطات الصحية للعمال، و5 بلاغات بمخالفات تقديم الوجبات بالمطاعم، وبلاغ واحد بشأن عدم إحكام الإغلاق والتغليف قبل تسليم المندوب.