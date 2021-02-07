شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف سلة غذائية لمستفيدي «البر» في يناير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت جمعية البر بمحافظة الأحساء، أكثر من 7 آلاف سلة غذائية لـ5255 مستفيدا من برامجها، خلال شهر يناير المنصرم.

وأوضح مدير إدارة الشراكات والإعلام بالجمعية وليد البوسيف أن الجمعية تحرص دائما على تأمين احتياجات الأسر المستفيدة من المواد الغذائية بصفة دورية.

وأضاف إنه خلال شهر يناير من عام 2021 تم حصر 5255 مستفيدا في جميع المراكز التابعة للجمعية «المزروعية - المبرز - الصالحية - الشعبة - الفيصلية - حي الملك فهد - المطيرفي - الإسكان - الجبيل» لتشملهم برامج السلة الغذائية، التي تأتي ضمن المشاريع العديدة، التي تتبناها الجمعية لتقديم خدماتها للمستفيدين، وجرى توزيع السلال الغذائية للمستفيدين عبر نظام منافذ لترك اختيار أصناف السلة الغذائية من الأسواق المشاركة في النظام وفق احتياجات كل مستفيد.

من جهته، شكر أمين عام جمعية البر بالأحساء م. صالح آل عبدالقادر، الداعمين لمشاريع وبرامج الجمعية من الجهات المانحة وفاعلي الخير وشركاء النجاح، والعاملين في الجمعية على جهودهم في إنجاح مثل هذه المشاريع النوعية، التي تتلمس احتياجات المستفيدين على مدار العام.