شكرا لقرائتكم خبر عن خارطة برامج صحية لتوعية منسوبي التعليم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية مدير إدارة الإعلام والاتصال سعيد الباحص، الدور البارز الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة «أعزها الله» في اتخاذ التدابير اللازمة والعلمية للتصدي والوقاية من انتشار فيروس كورونا ، حفاظا على صحة وسلامة أبنائها المواطنين والمواطنات والمقيمين. لافتا إلى جدولة إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم المنطقة لخارطة واسعة من البرامج الصحية عن بعد عبر المنصات الإلكترونية جاء في مقدمتها «التوعية بفيروس كورونا» لرفع سقف ثقافة الوعي الصحي بين أوساط كافة منسوبيها. وأضاف أن خير شاهد على ذلك التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، بأهمية تطبيق توكلنا لدخول الجهات الحكومية والخاصة، وتشديد الإجراءات الاحترازية ورصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع، ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.

وأشار الباحص إلى تنفيذ تعليم المنطقة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازيه للحد من تفشي كورونا وذلك إنفاذا لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية ونائبه والتي تنبع من توجيهات وحرص القيادة الرشيدة بالاهتمام بالإنسان أولا، وأضاف أنه تم التأكيد على جميع منسوبي تعليم المنطقة على تحميل تطبيق توكلنا وإبرازه عند الدخول مع لبس الكمام وأخذ قياس الحرارة، منوها إلى عدم التهاون مطلقا في منع أي موظف أو موظفة أو أي مستفيد من دخول المباني الإدارية ومدارس تعليم المنطقة في حال عدم تحميل التطبيق وذلك لسلامة الجميع.

ودعا جميع منسوبي تعليم المنطقة إلى أهمية الالتزام باتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع «كورونا» والتي تنشرها حسابات الصحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأرقام التي خصصتها لتلقي الاستفسارات وتقديم الاستشارات المتعلقة بالفيروس.