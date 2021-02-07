شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة تطبيق الاحترازات بالمتنزهات الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتابع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المتنزهات الوطنية بالمنطقة.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية م. عامر المطيري ضرورة الالتزام في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي وزوار المتنزهات وذلك من خلال اتباع كافة التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المعنية والتي منها التقيد بمعايير التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات الكبيرة قدر المستطاع.

ودعا إلى أهمية مراعاة الجهود الوطنية الكبيرة والمتواصلة التي تقوم بها الجهات المعنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واستشعار المسؤولية من الجميع بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وعدم التهاون أو التراخي.