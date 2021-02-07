شكرا لقرائتكم خبر عن بلدي الشرقية: الاستفادة من حرم خطوط الضغط العالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية قرارا بالاستفادة من حرم خطوط الضغط العالي لتفادي الأضرار الصحية من ترددات الضغط، جاء ذلك ضمن عدد من القرارات خلال الاجتماع الدوري للمجلس، الذي عقد في مسرح الأمانة مؤخرا بحضور رئيس المجلس عبدالهادي الشمري، وسط التزام بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

تحسين المشهد

وذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس محمد العتيبي، أن اجتماع المجلس الأخير أصدر عددا من القرارات، التي من شأنها الارتقاء بحاضرة الدمام وتحقيق تطلعات الأهالي، مبينا أن قرار الاستفادة من حرم خطوط الضغط العالي، يستهدف تفادي الأضرار الصحية من ترددات الضغط، وأيضا لتحسين المشهد البصري، لافتا إلى أنه تم الرفع للجهات المعنية لاتخاذ اللازم، ومخاطبة الأمانة لتزويد المجلس بدراسة سابقة تتعلق بفتح طرق من الخبر إلى العزيزية وقرار بإنشاء جدار خرساني وممشى بالضلع الغربي لحي هجر للقضاء على مشكلة الانهيار الجبلي على شوارع الحي أثناء هطول الأمطار، وقرار بمخاطبة أمانة الشرقية لتفعيل المخالفات تجاه مَنْ يقومون بوضع الملصقات الإعلانية على المحلات التجارية والأماكن العامة.

اهتمام ومتابعة

وأشار العتيبي إلى أن المجلس مستمر في عقد اجتماعاته، التي تناقش متابعة المشاريع في الحاضرة لضمان سير عملها مع الجهات ذات العلاقة، وأنه يقوم بكل أدواره مع اللجان المعنية والأعضاء مما يرفع من مستوى الخدمات في الحاضرة وتحقيق تطلعات الأهالي، منوها بأن كل الاستفسارات والمقترحات، التي ترد على حساب المجلس في تويتر أو على البريد المعد لذلك محل اهتمام ومتابعة من رئيس المجلس.

تعزيز التوعوية

وبيَّن العتيبي أن المجلس يساهم في تعزيز الجوانب التوعوية والإجرائية، التي تقوم بها أمانة المنطقة الشرقية نظرا لما تشهده المملكة والعالم جراء جائحة فيروس كورونا والمشاركة إلى جانب الجهات الأخرى في بث الرسائل التوعوية والعمل على تعزيزها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس والطرق الوقائية منه، معبرا في الوقت نفسه عن تقديره للإجراءات الوقائية التكاملية بين الجهات، التي تقوم بها أمانة المنطقة الشرقية وفريق العمل.