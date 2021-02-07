شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار ومخالفة 20 محلا ببقيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية محافظة بقيق الجولات الرقابية ممثلة بإدارة صحة البيئة، والتي تركزت على سوق اللحوم والأسماك والخضار المركزي والمحلات والمراكز التموينية وذلك للتأكد من تطبيقهم للاشتراطات الصحية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفرت عن 8 مخالفات، و12 إنذارا، وإغلاق 3 محلات.

وكثفت البلدية ممثلة بإدارة الخدمات عمليات التعقيم والتطهير، وتركزت على الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن المشي وألعاب الأطفال وأماكن الجلوس ودورات المياه العامة وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار الجائحة.

وواصلت إدارة صحة البيئة توزيع الملصقات والتعليمات بوجوب استخدام تطبيق «توكلنا» عند الدخول إلى المجمعات، ومدى التزام المحلات التجارية والمراكز التموينية والمطاعم والمقاهي بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار «كورونا».