شكرا لقرائتكم خبر عن مدير هيئة نجران يؤكد على تفعيل «توكلنا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني ضرورة تفعيل تطبيق توكلنا ضمن الإجراءات الاحترازية بالفرع والهيئات والمراكز التابعة لفرع المنطقة، وذلك للحد من تفشي فايروس كورونا. وعبر القحطاني عن شكره لأمير منطقة نجران ونائبه الأمير تركي بن هذلول على جهودهما في مواجهة تفشي فايروس كورونا.