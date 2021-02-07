شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل قطار الحرمين قبل رمضان.. وتحميل المقاول إصلاح محطة جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف وزير النقل المهندس صالح الجاسر عن التوصل لتسوية مع مقاول محطة قطار الحرمين السريع بجدة لإصلاح المحطة في أعقاب الحريق الذي تعرضت له المحطة في 2019 دون تحمل الدولة أي تكاليف مالية. وشملت اتفاقية التسوية، تولي المقاول إصلاح محطة السليمانية بجدة، وانتهاء التحقيقات، وقيام المقاول بتحمل الخسائر والأضرار الناتجة عن الحادثة.

وأكد الجاسر، في تصريحات صحفية، عقب زيارة تفقدية للمحطة، أمس (السبت)، حرص حكومة المملكة المحافظة على المال العام، وعدم التساهل مع من يتحمل المسؤولية تجاه أي حادثة. وأوضح أن أعمال إصلاح المحطة من قبل المقاول تنفذ ضمن إطار زمني يبلغ 8 أشهر مع مراعاة أعلى مستويات الكفاءة والسلامة والجودة، على أن تنتهي أعمال الإصلاح قبل موسم حج هذا العام.

وأشار إلى أن أعمال المقاول بدأت فعلياً وأن العمل يسير بكفاءة والتزام عاليين، لافتاً إلى عزم إدارة المشروع تشغيل رحلات القطار من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مروراً بجدة عبر محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي قبل شهر رمضان.