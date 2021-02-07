شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة المكرمة.. منظومة متقدة وعيون لا تنام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - منظومة أمنية متقدة وعمل إداري يواكب التطور في العالم الرقمي، فلم تعد مكافحة الجريمة تقتصر على البحث والتحري والتحقيق، إذ تجاوز الهدف ليتحول العمل الشرطي في منطقة مكة المكرمة إلى التقنية بتوجيه من وزير الداخلية وإشراف مباشر من مدير الأمن العام. أنعكس ذلك على العمل الشرطي بالمنطقة نتج عنه نقلة نوعية منها إطلاق منصة نظام «أمن» أولى مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية، التي تُعد نواة الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة، والتي تربط إمارة المنطقة بالشرطة إلكترونيا، وتهدف لتمكين المختصين بالإمارة من عرض الحالات الجنائية إلكترونيا بشكل لحظي ويومي وإسبوعي وشهري. كما تهدف للبحث والاستعلام إلكترونياً عن القضايا الجنائية والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها بشكل فوري دون الحاجة للمكاتبات الورقية، كما تمكن المنصة من عرض الإحصائيات عن القضايا والبلاغات والموقوفين أوالمخالفات مع إمكانية تفعيل المسح الأمني المرتبط بالمنصة، إضافة إلى إمكانية التراسل إلكترونياً بدلاً من المكاتبات الورقية وفق ضوابط وآليات محددة.

التطور التقني والإداري تواكب مع عمل أمني مميز في الكشف عن هوية منفذي عدد من الحوادث والجرائم فنجحت في القبض على (11 شخصاً من الجنسية الباكستانية من مخالفي نظام الإقامة، في العقدين الثالث والرابع من العمر)، إثر تورطهم بالسطو على (3) مستودعات وسرقة الكابلات الكهربائية التي بداخلها، والاعتداء على حراساتها وسلب الجوالات التي بحوزتهم، وتقدر قيمة المسروقات بأكثر من مليوني ريال.

وأزالت شرطة منطقة مكة المكرمة الغموض عن تعرض سائق أجرة أثناء قيامه بإيصال 3 أشخاص إلى وجهتهم، لاعتداء وسلب مبلغ مالي وجهاز جوال كانت بحوزته، وتمكنت أيضا من تحديد هوية الجناة والقبض عليهم وهم 3 من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في العقد الثالث، وقد أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم عددا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته.

وفي واقعة أخرى تمكنت من القبض على مواطن و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، تورطوا بارتكاب جريمة اعتداء على مقيم وسلب (140) ألف ريال كانت بحوزته قيمة مشتريات لصاحب العمل، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

وتواصل الإنجاز الأمني في الكشف عن حقيقة مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي لسرقة مركبة شخص بعد ترجله منها وتركها في حالة تشغيل أثناء توقفه أمام أحد المحال التجارية بمحافظة جدة، وتم تحديد هوية الجاني والقبض عليه، واسترداد المركبة المسروقة، وهو مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الرابع، كما أطاحت شرطة محافظة جدة بـ3 مواطنين في (العقدين الثالث والرابع)، ارتكبوا عدداً من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في انتحالهم صفة رجال أمن واستيقاف مقيمين داخل عدد من الأحياء السكنية، وسلب ما بحوزتهم تحت تهديد السلاح.

عمليات الإطاحة بمنفذي عدد من الجرائم خلال شهري يناير وفبراير أسفرت عن القبض على (4) مقيمين من الجنسية البرماوية ومقيم من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثالث والرابع، تورطوا بسرقة (80) قاطعاً كهربائياً وأجهزة تسجيل كاميرات مراقبة من أحد الفنادق، وضبط (13) مقيما، منهم (11) من الجنسية الباكستانية، وآخران من الجنسيتين الهندية والسودانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، لارتكابهم جرائم سرقة كابلات كهربائية وقواطع نحاسية من أحد المشاريع تحت الإنشاء، حيث بلغت قيمة المسروقات (مليونا و880 ألف ريال) من مواقع متعددة في محافظة جدة.

كما أسفرت عن ضبط (مواطن في العقد الثالث من العمر) تداول مرتادو منصات التواصل الاجتماعي قيامه بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها، والإطاحة بأشخاص يطلقون أعيرة نارية في الهواء أثناء حضورهم إحدى المناسبات، متباهين بفعلتهم ومعرضين أنفسهم والآخرين للخطر، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر.

متابعة أمنية لمكافحة الجرائم

حفل العمل الأمني في منطقة مكة المكرمة في مجال المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها بضبط مواطن و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا عدداً من الجرائم تمثلت بسرقة محال تجارية وسلب أحد المقيمين، حيث بلغت قيمة المسروقات (180.000) ريال، وضبط مواطن في العقد الثالث من عمره يتحدث مع قاصر ويتحرش به بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية، وتوثيقه ذلك بالتصوير ونشره، كما ضبطا مواطن عشريني ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ثلاثيني، ارتكبا عددا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته في محافظة الجموم، تمثلت بسرقة المركبات في عدد من الأحياء.