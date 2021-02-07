شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية.. وتدني الرؤية على الطرق السريعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما شهد عدد من مناطق المملكة هطول الأمطار خلال اليومين الماضيين، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم (الأحد) استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة، المدينة المنورة والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، ولم تستبعد “الأرصاد” تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج. وشهدت جدة والقصيم والمراكز التابعة لهما أمطارا متوسطة إلى خفيفة، استمرت حتى ساعات الصباح الباكر، كما شهدت الباحة أمطارا متفرقة من خفيفة إلى متوسطة شملت أجزاء من محافظات بلجرشي، والعقيق، والقرى، والمندق، وغامد، الزناد، والحجرة، والمراكز التابعة لها. وارتوت أرض مدينة عرعر والعديد من المراكز التابعة لها بأمطار متوسطة، فيما شهدت محافظة أملج وبعض المراكز التابعة لها أمطارا خفيفة. وفي منطقة جازان، تفاوتت غزارة الأمطار التي شملت محافظات صبيا، وأبو عريش، وهروب وبعض المراكز والقرى التابعة لها. أما في مدينة تبوك، فقد عم جريان كبرى الأودية الأرجاء، إلا أن مشروعات درء أخطار السيول والأمطار ساهمت في الحد من الآثار التي كانت تخلفها مياه السيول وتجمعات المياه سابقا على الطرقات والأحياء. ومن أشهر الأودية التي سالت: أبو نشيفة وضبعان والبقار والأثيلي وخور رايس وقاع شرورة، وسط استعداد معظم الدوائر الحكومية والخدمية بالمنطقة التي سخّرت الإمكانات البشرية والفنية كافة لمواجهة أي طارئ خلال هطول الأمطار وجريان الأودية. بدورها، رفعت جميع الجهات المشاركة في لجان الدفاع المدني الرئيسية درجة الجاهزية لمواجهة الأمطار والسيول، فيما نبهت المواطنين والمقيمين لعدم ارتياد الأودية أثناء هطول الأمطار أو بعدها، محذرة في الوقت ذاته من المخاطرة في قطع الأودية خلال جريان السيول وعدم النزول إلى المواقع التي تشكل خطورة على الأرواح والممتلكات. في المقابل، حذرت إدارات المرور قائدي المركبات من الحالة المطرية وما يصاحبها من ضباب كثيف يؤدي في غالب الأحيان إلى تدني مستوى الرؤية وخاصة في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وأهابت بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة.