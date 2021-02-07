شكرا لقرائتكم خبر عن آل صقر لـ الخليج 365: خصصنا مقراً داخل حرم الجامعة للقاحات كوفيد 19 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تستضيف ‏جامعة حفرالباطن مقر لقاحات كورونا (كوفيد-19) في المحافظة، ومن المتوقع تشغيله مطلع الشهر القادم. وكشف رئيس الجامعة الدكتور صالح آل صقر لـ«الخليج 365» أن الجامعة خصصت موقعا داخل حرمها الجامعي، ليكون تحت تصرف مديرية الشؤون الصحية كمركز لتقديم لقحات فايروس كورونا، انطلاقا من مسؤولية الجامعة المجتمعية.

وقال آل صقر: «هذه خطوة تعزز التكامل بين أجهزة الدولة في ما يخدم الصالح العام خاصة لمواجهة الجائحة، وسعي الجامعة المتواصل لمد جسور التعاون مع كافة الجهات لتحقيق التكامل المنشود». وأضاف: «توجه الجامعة يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل ما من شأنه تحقيق صحة وسلامة المواطن والمقيم، وتتوافق مع توجيهات وزير التعليم ونائبه لشؤون الجامعات لتعزيز التعاون مع كافة إدارات المجتمع المحلي».

واختتم آل صقر: «تسعى الجامعة عبر فروعها في النعيرية والخفجي وقرية العليا إلى تقديم مبادرة مماثلة بتسخير إمكانيات الجامعة للشؤون الصحية في تلك المحافظات».