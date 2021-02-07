شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمانات» تلاحق المخالفين بـ «الكرت الأصفر» والإغلاق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شددت أمانات المناطق ملاحقتها للمنشآت والمتاجر المخالفة لتدابير جائحة كورونا ، وفرضت الشروط والبروتوكولات على المستهلكين والمتاجر والباعة.

وتتابع أمانة منطقة المدينة المنورة جهودها للحد من انتشار الأوبئة ومكافحة انتشار جائحة كورونا من خلال تعزيز الجولات الرقابية الميدانية وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم والتطهير والإصحاح البيئي في جميع الميادين والأسواق والأماكن العامة ومحيط المسجد النبوي والمزارات التاريخية. وعززت الأمانة جولاتها الرقابية ورفعت وتيرة أعمالها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية على المنشآت التجارية وأسواق النفع العام والمراكز التجارية ومحلات التموينات الغذائية ومتابعة التزام المطاعم والمقاهي بالبروتوكولات الصحية المفروضة من قبل الجهات المعنية، كما خصصت الأمانة مجموعة من المراقبين الصحيين لمراقبة الأسواق لمتابعة العمل والقيام بالجولات الرقابية للتأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك، وتشديد الرقابة على المطاعم والمخابز ومحلات الحلويات والفنادق وأسواق النفع العام، إضافة إلى متابعة محطات الوقود ومراكز الخدمة والاستراحات الواقعة على الطرق السريعة التي يمر بها الزوار على الطريق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأغلقت أمانة منطقة الباحة 19 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد، حيث نفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة 204 جولات رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة، ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها.

كما تضمنت الجولات الرقابية أمس (السبت) إصدار وتحرير 32 مخالفة للتدابير الاحترازية.

وبين أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة.

وعلى السياق ذاته نفَّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال أسبوع 579 جولة ميدانية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث أسفرت عن ضبط (7) مخالفات للإجراءات الاحترازية وإنذار (12) منشأة تجارية.

وأكد أمين المنطقة المهندس شمام الشمري على أهمية الالتزام بـ «البروتوكولات» الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة، مؤكداً تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين.