شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متخصص يوضح كيفية التمييز بين المرض النفسي والحسد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

أوضح الأخصائي النفسي الدكتور وليد الزهراني، كيفية التمييز بين المرض النفسي وما قد يتعرض إليه الإنسان نتيجة الحسد أو العين.

وقال الزهراني خلال لقائه في برنامج "سيدتي" على قناة "روتانا خليجية"، إن مراجعة الأخصائي النفسي لتشخيص الحالة المرضية إن وُجدت أمر مطلوب، خاصة أنه من خلال التشخيص يمكن الوقوف على ما إذا كانت هذه الأعراض نتيجة لمرض نفسي أم ناتجة عن حسد.

وأضاف أن هناك بعض الأعراض الواضحة التي يمكن أن تكون بمثابة إشارات واضحة للأخصائي لوجود مرض نفسي، مشيرًا إلى أنه في حال عدم ظهور أعراض مشكلة نفسية، فحينها قد يكون الأمر ناتجا عن حسد أو عين.