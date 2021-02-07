شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أستاذ مناعة: فيروس كورونا لن ينتهي إلا في حالة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح أستاذ المناعة والعدوى، الدكتور همام عقيل، الظروف الاجتماعية والطبية اللازمة لانتهاء فيروس كورونا المستجد بشكل تام.

وأوضح "عقيل" خلال لقائه في برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن فيروس كورونا المستجد لن ينتهي إلا مع وصول عدد الذين لديهم مناعة ضد الإصابة بالفيروس إلى نسبة 70%، وذلك من خلال العدوى أو اللقاحات، مشيرا إلى أنه علميًا لا يوجد شيء يُسمى الموجة الثانية من كورونا.

وأضاف أن زيادة أعداد الإصابات أو انخفاضها لا يتعلق بالفيروس نفسه، ولكن يتعلق بسلوك الناس في التعامل مع الجائحة، وبالتحديد عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس التاجي.