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بالفيديو.. أستاذ مناعة: فيروس كورونا لن ينتهي إلا في حالة واحدة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح أستاذ المناعة والعدوى، الدكتور همام عقيل، الظروف الاجتماعية والطبية اللازمة لانتهاء بشكل تام.

وأوضح "عقيل" خلال لقائه في برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن فيروس كورونا المستجد لن ينتهي إلا مع وصول عدد الذين لديهم مناعة ضد الإصابة بالفيروس إلى نسبة 70%، وذلك من خلال العدوى أو اللقاحات، مشيرا إلى أنه علميًا لا يوجد شيء يُسمى الموجة الثانية من كورونا.

وأضاف أن زيادة أعداد الإصابات أو انخفاضها لا يتعلق بالفيروس نفسه، ولكن يتعلق بسلوك الناس في التعامل مع الجائحة، وبالتحديد عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس التاجي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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