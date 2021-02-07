شكرا لمتابعة خبر عن بطولة مبتعث تنقذ بريطانيًا من الغرق في اللحظات الأخيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لندن (صدى):

في مشهد بطولي، تمكن المبتعث تركي الشمري، من إنقاذ بريطاني من الغرق في أحد أنهار مدينة بريستون.

وأوضح الشمري تفاصيل واقعة إنقاذه للشخص البريطاني، قائلا أنه كان دائم الذهاب إلى إحدى الحدائق للاستمتاع بالطبيعة وإطعام الطيور، وفي إحدى المرات سمع صوتًا يطلب المساعدة.

وتابع الشمري أن هذا الصوت دفعه للركض مسرعًا لإنقاذ صاحبه، حيث وجد أحد الأشخاص يصارع مياه النهر ويصرخ بصوت عالٍ، بينما تقف زوجته مكتوفة اليدين، ليقرر حينها المبتعث النزول إلى النهر وتقديم المساعدة له وسحبه خارج المياه.

وأضاف المبتعث، الذي وجهت له الزوجة الشكر على تصرفه، أن ما قام به هو واجب إنساني، مؤكدًا أن التربية في هذا الوطن على تعاليم الدين الإسلامي لها دور في غرس العطاء والمساعدة ونشر الخير.

وأشار إلى أنه تلقى الشكر من الملحقية والسفارة السعودية في بريطانيا، تكريمًا على تصرفه الشجاع الذي أنقذ المواطن البريطاني من الغرق.