شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض ترصد كل 3 دقائق منشأة غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت أمانة منطقة الرياض استمرار حملاتها التفتيشية لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.

وتمكن مراقبو أمانة المنطقة من إغلاق أبواب 61 محلًا لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس التاجي، بمعدل رصد منشأة مخالفة كل 3 دقائق خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام الكامل بالتدابير الوقائية، بعدما رصدت بعض التجمعات غير الملتزمة بهذه الإجراءات، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس.