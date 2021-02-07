شكرا لمتابعة خبر عن سبب إغلاق ساحات " الفود ترك " في الخبر " صور " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الخبر (صدى):

قررت بلدية الخبر، إغلاق ساحات " الفود ترك " بحي العليا، وذلك منعا للتجمعات واتباعا للإجراءات الاحترازية.

وكانت بلدية الخبر أطفأت الإنارة بالواجهة البحرية لإخلاء الزوار المنتشرين على امتداد مواقع الكورنيش نتيجة الأزدحام الواضح.

وجاء ذلك بعد أن قامت الجهات الأمنية بإغلاق مداخل مواقف المركبات تفاديا لدخول أعداد آخرى.

وشهدت الواجهة البحرية وبعض الحدائق داخل الأحياء خلال العطلة الاسبوعية انتشارا كبيرا للزوار من الأسر والأفراد دون التزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي وخاصة بمناطق الألعاب.