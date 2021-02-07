شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تساقط البرد الكثيف على الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصد مقطع فيديو، البرد يتساقط بشكل كثيف شمال أم الجماجم بمنطقة الرياض، مما أثار المشهد الجميل إعجاب المواطنين.

وكان الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، قال إن الظاهرة ‎الجوية المتداولة قبالة ساحل ‎جدة تسمى ‎شواهق مائية.

وأشار إلى أن الظاهرة ترتبط بالعواصف ‎الرعدية الشديدة وغالباً تحدث في نطاق ضيق ولفترة زمنية محدودة.

وأوضح أن الظاهرة رصدت في بعض مناطق ‎المملكة سابقاً، مضيفا:" نأمل من الجميع التواصل على " 988 " عند رصد ظاهرة جوية غير مألوفة.