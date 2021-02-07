شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تساقط البرد الكثيف على الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رصد مقطع فيديو، البرد يتساقط بشكل كثيف شمال أم الجماجم بمنطقة الرياض، مما أثار المشهد الجميل إعجاب المواطنين.
وكان الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، قال إن الظاهرة الجوية المتداولة قبالة ساحل جدة تسمى شواهق مائية.
وأشار إلى أن الظاهرة ترتبط بالعواصف الرعدية الشديدة وغالباً تحدث في نطاق ضيق ولفترة زمنية محدودة.
وأوضح أن الظاهرة رصدت في بعض مناطق المملكة سابقاً، مضيفا:" نأمل من الجميع التواصل على " 988 " عند رصد ظاهرة جوية غير مألوفة.