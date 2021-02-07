«الأمن العام» يحذر من الاستثمار لدى شركات الفوركس غير المرخص

أكد الأمن العام، اليوم السبت، خطورة الاستثمار لدى شركات «الفوركس» غير المرخصة.

وفي بيان تحذيري، عبر حسابه على «تويتر»، قال الأمن العام: «ساهم في توعية من حولك بخطورة الاستثمار لدى شركات (الفوركس) غير المرخص».

وفي وقت سابق، أكد البنك المركزي خصوصية البيانات الشخصية، وعدم الإدلاء بها لمن يدَّعون خبرتهم بقضايا «الفوركس»، مع التأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة في هذا الشأن.

وقال المركزي: «إنَّ بعض المحامين يدَّعون خبرتَهُم بقضايا الفوركس؛ لذلك يجب التأكد من تراخيصهم قبل مشاركتهم المعلومات الشخصية».

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