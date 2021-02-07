3 خطوات لتنفيذ لقاح كوفيد 19 في مكة المكرمة

أولا: وجود مسعفين وإسعافات تقوم بالتغطية خلال فترة العمل.
وثانيا: جاهزية قسم الطوارئ بمدينة الملك عبدالله الطبية لاستقبال أي حالة طارئة لا قدر الله في مقر الحملة على أن يقوم منسقو مكافحة العدوى عمل الآلية وعرضها على اللجنة المشرفة على المركز.
وثالثا: تقديم جميع المستندات التي تثبت خلو المشاركين الصحيين من الأمراض المعدية، وذلك حسب الآلية المتبعة لتنفيذ إجراءات التطعيم.
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