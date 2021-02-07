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3 خطوات لتنفيذ لقاح كوفيد 19 في مكة المكرمة

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حدد التجمع الصحي بمكة المكرمة عدد من المهام الإدارية والفنية وذلك استعدادًا لتنفيذ المرحلة الثانية على مستوى المملكة من حملة التطعيم بلقاح «كوفيد 19» والمقرر تنفيذها بجامعة أم القرى خلال الأيام المقبلة، حيث تم وضع عدد من المهام والإجراءات الطبية وذلك من أجل الاستعداد بشكل جيد لتتفيذ هذه الحملة حيث تم تحديد مسؤول عن الموقع وعدد من المساعدين والفنيين الصحيين يتم تواجدهم في مقر اللقاحات طوال مدة الحملة على أن يتم تنفيذ جدولة لتغطية عمل الفريق الطبي لجميع فترات العمل في مواقعهم السابقة والقيام بمباشرة أي حالة طارئة بمقر الحملة ويشمل جدول خطوات تنفيذ اللقاحات المتفق عليها

أولا: وجود مسعفين وإسعافات تقوم بالتغطية خلال فترة العمل.

وثانيا: جاهزية قسم الطوارئ بمدينة الملك عبدالله الطبية لاستقبال أي حالة طارئة لا قدر الله في مقر الحملة على أن يقوم منسقو مكافحة العدوى عمل الآلية وعرضها على اللجنة المشرفة على المركز.

وثالثا: تقديم جميع المستندات التي تثبت خلو المشاركين الصحيين من الأمراض المعدية، وذلك حسب الآلية المتبعة لتنفيذ إجراءات التطعيم.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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