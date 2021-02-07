10 دورات مجانية وتعيينات وتكليفات بجامعة خالد

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر طرح 10 دورات تدريبية إلكترونية «مجانية» خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ، وذلك في عدد من المجالات العلمية والمعرفية والمهارية المتنوعة.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأستاذ الدكتور عمر علوان عقيل أن هذه البرامج تتميز بتقديمها من خلال نخبة من الأكاديميين المتخصصين من كليات الجامعة، لافتًا إلى أن حزمة البرامج التدريبية تستهدف جميع أفراد المجتمع عبر عدة موضوعات نوعية في مختلف المجالات.

على صعيد متصل، أصدر رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي مؤخرًا عددًا من قرارات التعيين والتكليف.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور مفلح بن زابن القحطاني أن قرارات التعيين والتكليف شملت:

تكليف الدكتور محمد بن يحيى الشهراني عميدًا لعمادة البحث العلمي إضافة إلى عمله.

تمديد تكليف الأستاذ الدكتور سعيد بن صالح الرقيب مستشارًا لمعالي رئيس الجامعة إضافة إلى عمله.

تمديد تعيين الدكتورة أمل بنت حسين آل مشيط وكيلة لكلية المجتمع بخميس مشيط بشطر الطالبات.

تمديد تعيين الدكتورة دولة بنت محمد العسيري وكيلة لكلية الشريعة وأصول الدين بشطر الطالبات.

تمديد تعيين الدكتورة حنان بنت محمد آل هيضة وكيلة لكلية التربية في شطر الطالبات.

تمديد تعيين الدكتورة بدرية محمد الشهراني وكيلة لكلية العلوم بشطر الطالبات.

تمديد تعيين الدكتور سلطان بن محمد الشهراني وكيلًا لكلية الصيدلة للتطوير والجودة.

تمديد تكليف الدكتور عبدالله بن مبارك الشهراني وكيلاً لكلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط للشؤون التعليمية والأكاديمية إضافة إلى تكليفه وكيلًا لكلية التمريض في خميس مشيط للشؤون التعليمية والأكاديمية.

تمديد تكليف الدكتور محمد بن علي آل معيض وكيلًا للدراسات العليا والبحث العلمي بكليتي التمريض في خميس مشيط والعلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط.

تمديد تعيين الدكتور يوسف بن إبراهيم الزهراني وكيلًا للتطوير والجودة بكليتي التمريض في خميس مشيط والعلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط.

تكليف الدكتور عبد اللطيف بن جبران بن محسنة وكيلا للشؤون التعليمية والأكاديمية في كلية الصيدلة إضافة إلى عمله وكيلًا للكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.

تكليف الدكتور محمد بن ظافر القحطاني وكيلًا للمشرف العام على وحدة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها للتطوير والجودة إضافة إلى عمله وكيلا لكلية المجتمع بخميس مشيط للتطوير والجودة.

تمديد تكليف الدكتورة سهير بنت عيسى القحطاني وكيلة لكلية العلوم الإنسانية بشطر الطالبات.

تمديد تكليف الدكتورة أريج بنت إبراهيم الأنصاري وكيلة لكلية العلوم والآداب بسراة عبيدة بشطر الطالبات.

تمديد تعيين الدكتور ماجد بن سعد آل فايع وكيلًا للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها.

تمديد تعيين الدكتورة نهى بنت سعد الغامدي وكيلة لكلية طب الأسنان بشطر الطالبات.

تمديد تكليف الدكتور أحمد إبراهيم عسيري وكيلًا لمعهد البحوث والدراسات الاستشارية للتطوير والتسويق.

تمديد تعيين الأستاذ الدكتور ناصر بن عبدالله الشهراني وكيلًا للشؤون الأكاديمية بكلية التربية.

تمديد تعيين الدكتور عبدالعزيز بن سعد بن دعجم وكيلًا لكلية العلوم للدراسات العليا والبحث العلمي.

تعيين الدكتور مرعي بن سعيد القرني وكيلًا للتطوير والجودة بكلية العلوم بأبها.

تكليف الدكتورة مزيغة أحمد آل طالع مساعدة لمدير مركز القياس والتقويم.

تمديد تكليف الدكتورة سعاد بنت محمد القحطاني مستشارة بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية.

تمديد تكليف الدكتورة سلمى بنت عبدالله الغرابي مستشارة بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات.

تكليف الدكتور وضاح بن محمد عسيري مشرفًا على وحدة التوجيه والإرشاد بعمادة شؤون الطلاب.

تكليف الدكتورة سلطانة محمد الشهراني مساعدة للمشرفة على مركز دراسة الطالبات في المحالة.

تكليف الدكتور متعب بن معجب القحطاني رئيسا لقسم الفيزياء بكلية العلوم.

تكليف الدكتورة سندس بنت عبدالله القرني مشرفة على قسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة بشطر الطالبات.

تمديد تكليف الدكتورة عفاف بنت أحمد آل داهش مشرفة على قسم علم الأدوية بكلية الصيدلة بشطر الطالبات.

تكليف الدكتورة ابتسام بنت ناجح آل محفوظ مشرفة على قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية الشريعة وأصول الدين في شطر الطالبات.

تكليف الدكتورة أسماء بنت عبدالله القحطاني مشرفة على قسم نظم المعلومات بكلية علوم الحاسب الآلي بشطر الطالبات.

تكليف الدكتور صالح بن يحيى الغامدي مشرفًا على إدارة المخاطر بالجامعة، إضافة إلى تمديد تعيينه رئيسًا لقسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة.

تعيين الدكتور محمد بن حسين الفيفي مديرًا لمركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال.

تمديد تكليف الدكتور علي بن غيثان الخثعمي مساعدًا للشؤون الأكاديمية للمنسق العام للبرامج المشتركة بالمجمع الأكاديمي بالمحالة.

تمديد تعيين الدكتورة إيمان بنت محمد الشهري رئيسة لقسم اللغة العربية بكلية العلوم والآداب بخميس مشيط.

تمديد تعيين الدكتور عايض بن عوض درع رئيسًا لقسم علوم المختبرات الإكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها.

تمديد تعيين الدكتور إبراهيم بن أحمد آل فرحان رئيسا لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية.

تكليف الدكتور سعد بن فهد القحطاني رئيسًا لقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة.

تمديد تعيين الدكتور صقر بن مبارك العمري رئيسًا لقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة.

تمديد تعيين الدكتور باسم بن عبدالله العلوان رئيسًا لقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة.

تعيين الدكتور متعب بن سعيد الغامدي رئيسًا لقسم الرياضيات بكلية العلوم بأبها.

تمديد تعيين الدكتور مستور بن سعيد الشهراني رئيسًا لقسم علوم التأهيل الطبي بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها.

تمديد تعيين الدكتور عادل بن سعد عسيري رئيسًا لقسم نظم المعلومات الإدارية بكلية الأعمال.

تمديد تكليف الدكتور محمد بلخير الشهري رئيسًا لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية الشريعة وأصول الدين.

تمديد تكليف الدكتور عبد اللطيف بن عبد القادر الحفظي رئيسًا لقسم الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة وأصول الدين.

تمديد تكليف الدكتور حمزة بن فايع عسيري منسقًا علميًّا لكلية الشريعة وأصول الدين بفرع الجامعة بتهامة.

تمديد تعيين الدكتور حاصل معدي الأحمري رئيسًا لقسم الدراسات الإسلامية في كلية العلوم والآداب بمحايل عسير.