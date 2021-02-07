16 ألف مستفيد من عيادات سراة عبيدة

أوضحت صحة عسير أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية، بمستشفى سراة عبيدة العام، بلغ أكثر من 16 ألف مستفيد وذلك خلال العام الماضي 2020م. كما أُجريت في المستشفى خلال نفس الفترة 1129 عملية جراحية، وكذلك تم عمل 3948 جلسة غسيل كلوي. وأبانت أن المستشفى شهد إجراء 11268 جلسة علاج طبيعي، إضافة إلى أن مركز طب الأسنان بالمستشفى قدّم خدماته لـ 3638 مراجعاً، وتم عمل أكثر من 82 ألف فحص مخبري، وتنفيذ 1712 زيارة منزلية للمرضى، عبر الفريق الطبي المنزلي، فيما بلغ عدد الوصفات التي تم صرفها من الصيدلية 396 ألف وصفة.



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