

تونس 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 6 فبراير 2021 م واس

سجّلت تونس 1064 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 216176 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 7162.

// انتهى //

01:18ت م

0108



تونس 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 6 فبراير 2021 م واسسجّلت تونس 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و63 وفاة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 216176 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 7162.// انتهى //01:18ت م0108

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تونس: 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.