السعودية اليوم / لبنان تسجل 2496 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس

سجّلت لبنان 2496 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 201137، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3562 حالة بعد تسجيل 67 حالة وفاة.

// انتهى //

23:43ت م

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بيروت 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسسجّلت لبنان 2496 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 317836 إصابةً.وذكرت الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 201137، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3562 حالة بعد تسجيل 67 حالة وفاة.// انتهى //23:43ت م0103

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