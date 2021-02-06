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شكرا لقرائتكم خريطة إصابات كورونا والمنحنى الوبائي والمخالفات بمؤتمر الصحة.. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
خريطة إصابات كورونا والمنحنى الوبائي والمخالفات بمؤتمر الصحة.. غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة، عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 7 فبراير 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.
ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد خالد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض خلال المؤتمر.
• الأوضاع العالمية
• خريطة الإصابات الأسبوعية والمنحنى الوبائي
• أبرز الاستفسارات الشائعة خلال أسبوع
• الإحصائيات والخدمات الصحية
كما يتحدث خلال المؤتمر المقدم طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، ويستعرض خلال المؤتمر ما يلي:
• التحديثات الأمنية
• إحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية
• تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية في كافة مناطق المملكة
• أهمية الإبلاغ عن المخالفين.
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