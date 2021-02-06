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خريطة إصابات كورونا والمنحنى الوبائي والمخالفات بمؤتمر الصحة.. غدًا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

خريطة إصابات كورونا والمنحنى الوبائي والمخالفات بمؤتمر الصحة.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 7 فبراير 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد خالد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض خلال المؤتمر.

• الأوضاع العالمية

• خريطة الإصابات الأسبوعية والمنحنى الوبائي

• أبرز الاستفسارات الشائعة خلال أسبوع

• الإحصائيات والخدمات الصحية

كما يتحدث خلال المؤتمر المقدم طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، ويستعرض خلال المؤتمر ما يلي:

• التحديثات الأمنية

• إحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية

• تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية في كافة مناطق المملكة

• أهمية الإبلاغ عن المخالفين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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