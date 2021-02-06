مقطع فيديو يطيح بشخص تباهى بحيازته للمخدرات بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض، إلقاء القبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يوثق حيازته للمخدرات والمسكر.

وأوضحت الشرطة أن هذا الشخص قام بتوثيق ذلك أثناء قيادته مركبته على أحد الطرق العامة والتباهي بذلك ونشره.

وأضافت أنه تم تحديد هويته والقبض عليه، وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، تم إيقافه وإحالته للنيابة العامة.

