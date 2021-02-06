اخبار السعوديه

مقطع فيديو يطيح بشخص تباهى بحيازته للمخدرات بالرياض

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم مقطع فيديو يطيح بشخص تباهى بحيازته للمخدرات بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

مقطع فيديو يطيح بشخص تباهى بحيازته للمخدرات بالرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض، إلقاء القبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يوثق حيازته للمخدرات والمسكر.

وأوضحت الشرطة أن هذا الشخص قام بتوثيق ذلك أثناء قيادته مركبته على أحد الطرق العامة والتباهي بذلك ونشره.

وأضافت أنه تم تحديد هويته والقبض عليه، وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، تم إيقافه وإحالته للنيابة العامة.

شارك الخبر




محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا