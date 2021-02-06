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شكرا لقرائتكم مقطع فيديو يطيح بشخص تباهى بحيازته للمخدرات بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06
وأضافت أنه تم تحديد هويته والقبض عليه، وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، تم إيقافه وإحالته للنيابة العامة.
مقطع فيديو يطيح بشخص تباهى بحيازته للمخدرات بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شرطة منطقة الرياض، إلقاء القبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يوثق حيازته للمخدرات والمسكر.
وأوضحت الشرطة أن هذا الشخص قام بتوثيق ذلك أثناء قيادته مركبته على أحد الطرق العامة والتباهي بذلك ونشره.
وأضافت أنه تم تحديد هويته والقبض عليه، وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، تم إيقافه وإحالته للنيابة العامة.
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