العدل: تطبيق توكلنا وموعد مسبق شرطان لدخول المحاكم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكدت وزارة العدل أنه لن يُسمح بدخول المرافق العدلية التابعة للوزارة بدون تفعيل تطبيق توكلنا للمستفيد، إضافة لما أُعلن عنه سابقًا من ضرورة الحصول على موعد مسبق.

وأوضحت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هدف ذلك هو الحفاظ على الصحة العامة، عند الدخول للمحاكم وديوان الوزارة وفروعها، بإظهار بيانات خلو الشخص من فيروس كورونا.

يُذكر أن تفعيل تطبيق توكلنا أصبح ضرورة للدخول لعدد كبير من الجهات العامة والخاصة، لإظهار الحالة الصحية للفرد، ضمن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ما هو تطبيق توكلنا ؟

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.

كيف أسجل في تطبيق توكلنا ؟

التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا أبشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.



