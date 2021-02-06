شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: السماح بدخول الزوار للواجهة البحرية «جزئياً» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سمحت الجهات الأمنية لزوار الواجهة البحرية في جدة بالدخول للشاطئ وممارسة رياضة المشي والتنزه «جزئيا»، مع التشديد على التباعد الاجتماعي.
يأتي ذلك وفق تنظيم يهدف إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا المستجد.
رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية