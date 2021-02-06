شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: السماح بدخول الزوار للواجهة البحرية «جزئياً» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سمحت الجهات الأمنية لزوار الواجهة البحرية في جدة بالدخول للشاطئ وممارسة رياضة المشي والتنزه «جزئيا»، مع التشديد على التباعد الاجتماعي.

يأتي ذلك وفق تنظيم يهدف إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا المستجد.