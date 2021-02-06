شكرا لقرائتكم خبر عن مبتعث سعودي ينقذ بريطانياً من الغرق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أنقذ المبتعث السعودي تركي الشمري بريطانياً من الغرق أثناء وجوده بالقرب من نهر ريبل في بريستون بإنجلترا.

وكان الشمري الذي يدرس في جامعة سنترال لانكشاير قد أنقذ دين لوي من نهر ريبل في بريستون بإنجلترا أثناء وجوده بالقرب من النهر، وذلك بعد أن سمع نداءات الاستغاثة بحسب موقع وزارة التعليم .

وعبّرت أسرة المواطن البريطاني عن شكرها للطالب الشمري، وعلّقت زوجة دين لوي قائلة: «تركي بطل ورجل جميل، لقد أنقذ حياة شريكي، وأصبح لدينا صديقاً مدى الحياة».

وأشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بشجاعة الطالب المبتعث في بريستون تركي الشمري، الذي نال التقدير من المجتمع الإنجليزي بعد موقفه الشجاع بإنقاذه مواطناً بريطانيًا من الغرق. وأكد في اتصال هاتفي مع الطالب الشمري أن موقفه النبيل يعكس قيم وثقافة المجتمع السعودي في تمثيله لوطنه، مشيداً بشجاعته في إنقاذ المواطن البريطاني Dean Lowe من الغرق. فيما أعربت الملحق الثقافي في المملكة المتحدة الدكتورة أمل فطاني عن سعادتها وافتخارها بالمبتعث تركي الشمري، ودوره البطولي في إنقاذ المواطن البريطاني، واهتمام المجتمع البريطاني بهذه القصة الإنسانية التي تظهر القيم الإيجابية والمميزة للمبتعثين السعوديين، وتمثيلهم لوطنهم. ويواصل المبتعثون السعوديون تسجيل المواقف المشرفة والمبادرات الإنسانية لأبناء الوطن في الخارج؛ منطلقين من قيم مجتمعهم وأصالته في التعايش والتسامح والحوار، وتعزيز المشتركات الثقافية.