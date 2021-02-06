«الأرصاد» عن طقس الأحد: انخفاض للحرارة ونشاط للرياح السطحية على بعض المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، انخفاض درجات الحرارة، الأحد، والتي تكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على بعض مناطق المملكة.

وقال مركز الأرصاد، في بيان عبر موقعه الرسمي، إنَّ شمال ووسط وشرق المملكة تتأثر الأحد بانخفاض في درجات الحرارة يكون مصحوبًا بنشاط في الرياح السطحية، مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشار «الأرصاد»، إلى أنَّ الرياح السطحية ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية؛ بسرعة تتراوح بين 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الشمالي، بسرعة تتراوح بين 15-38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الأحد:

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