«البيئة»: حجم السيول الواردة للسدود تجاوزت 900 ألف م³ خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم السبت، أن إجمالي حجم السيول الواردة للسدود، بلغ أكثر من 900 ألف م³ ، وبلغ حجم التخزين خلف السدود اليوم السبت، أكثر من 641 مليون م³ .

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية: إن هذه المؤشرات جاءت حسب كميات المياه المخزنة والمنصرفة من سدود المملكة خلال الفترة من الساعة الـ9 صباح أمس الجمعة، وحتى الساعة الـ9 من صباح اليوم السبت.

وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي حجم المياه خلف السدود تجاوز 641 مليون م³، فيما تجاوز حجم السيول 923 ألف م³، أما إجمالي التغير في حجم التخزين خلف السدود فقد بلغ 86 ألفًا و431 م³.

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