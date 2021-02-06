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النيابة العامة: حظر أي تجمعات عمالية تتكون من 5 أشخاص فأكثر.. وتكرار المخالفة يوجب المساءلة

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الرياض - محمد عبدالله - أشارت إلى لائحة الحد من التجمعات المخالفة

ذكَّرت النيابة العامة، اليوم السبت، بلائحة الحد من التجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس .

وقالت النيابة العامة إنه يحظر أي تجمعات عُمَّالية تتكون من 5 أشخاص فأكثر داخل المنازل أو المباني تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم.

وأشارت النيابة العامة إلى أن وجود أكثر من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة؛ مخالف للائحة الحد من التجمعات، مؤكدةً أن تكرار مخالفة هذا الشأن يوجب المُساءلة الجزائية المشددة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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