النيابة العامة: حظر أي تجمعات عمالية تتكون من 5 أشخاص فأكثر.. وتكرار المخالفة يوجب المساءلة

الرياض - محمد عبدالله - أشارت إلى لائحة الحد من التجمعات المخالفة
ذكَّرت النيابة العامة، اليوم السبت، بلائحة الحد من التجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.
وقالت النيابة العامة إنه يحظر أي تجمعات عُمَّالية تتكون من 5 أشخاص فأكثر داخل المنازل أو المباني تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم.
وأشارت النيابة العامة إلى أن وجود أكثر من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة؛ مخالف للائحة الحد من التجمعات، مؤكدةً أن تكرار مخالفة هذا الشأن يوجب المُساءلة الجزائية المشددة.