بالصور.. إغلاق مراكز تجمعات في 3 بلديات بالشرقية للحد من انتشار كورونا

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم السبت، إغلاق العديد من مراكز التجمعات، منعًا للتزاحم وللحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وعبر حسابها على «تويتر»، ذكرت الأمانة أن بلدية الظهران، أغلقت مواقع ألعاب الأطفال بشاطئ «نصف القمر»؛ نتيجة التكدس والتزاحم، وحفاظًا على سلامة الأطفال والمتنزهين.

وفي الإطار ذاته، أشارت أمانة الشرقية إلى أن بلدية شرق الدمام، أغلقت جميع مواقع ألعاب الأطفال في المتنزهات والحدائق العامة لحماية المجتمع والحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وأشارت الأمانة إلى أن «بلدية الخبر»، بالتعاون مع الشرطة والدوريات الأمنية؛ أغلقت ساحات «الفود ترك» بحي العليا، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين واتباعًا للإجراءات الاحترازية.

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