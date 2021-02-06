حادثان مروريان بالطائف.. وفاة طالب بالثانوية وإصابة 8 أشخاص

لقي شاب مصرعه، وأصيب 8 آخرون بإصابات متفاوتة، في حادثين منفصلين وقعا فجر اليوم السبت بالطائف.

وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، فجر يوم السبت، بلاغات عن وقوع حادثين في مواقع مختلفة: الأول بمنطقة السيل الكبير، والآخر بوسط محافظة الطائف طريق وادي وج؛ ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص ووفاة شاب.

من جانبه، قال شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف؛ إن غرفة العمليات تلقت البلاغين في الوقت نفسه؛ حيث قامت بتوجيه 3 فرق إسعاف إلى الحادث الأول، و3 أخرى إلى الثاني.

وأشار إلى أن الحادث الأول أسفر عن 4 إصابات من بسيطة إلى متوسطة، فيما كانت إصابة الخامس خطيرة، مؤكدًا أنه تم التعامل معها بشكل أولي، ثم نقلت إلى المستشفى لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.

وتابع أن الحادث الثاني وقع في طريق وج؛ حيث ارتطمت مركبة بصهريج مياه؛ ما أدى إلى احتجاز 4 حالات إلى حين تدخل فرق الدفاع المدني لتحرير المحتجزين.

وأكد أن الحادث أسفر عن وفاة طالب في المرحلة الثانوية، وتعرض شاب آخر لإصابة خطيرة، واثنين لإصابات بسيطة، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع الإصابات بتقديم الخدمة الطبية اللازمة ونقلهم إلى المستشفى؛ لاستكمال الرعاية اللازمة.