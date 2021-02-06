الزعاق: بدء موسم العقارب.. لا يخلو من هجمات برد مباغتة

قال الفلكي خالد الزعاق، إنَّ اليوم السبت هو أول موسم العقارب، وهو مرحلة الربيع الممتع.

وأضاف الزعاق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: الأصل في هذا الموسم الاعتدال؛ لكنَّه لا يخلو من هجمات برد مباغتة.

وتابع: فيه تنتعش النباتات والطيور، ويتمدد الربيع، وتتكوّن فيه السحب الممطرة التي تجمع بين الغزارة والعمومية في أوله.

وأردف: في نهايته نبدأ نحسّ بالبوادر الصيفية بالنهار؛ علمًا بأنّ مدته 39 يومًا.

وأكَّد الزعاق أنَّ الربيع ينقسم إلى ثلاثة أقسام (بارد، ومعتدل، وحار)، والعقارب تحتوي هذه الموجات الثلاث، والأولى تسمى «السم»، لأن بردها يقتل مثل السم، والثانية تسمى «الدم» لأنَّ بردها يدمي ولا يقتل، والأخيرة تسمى «الدسم»، لأن حرارتها تزيل الدسم.

وأوضح الزعاق أنَّ «العقارب» سميت بهذا الاسم لأنَّ بردها يأتي بغتة مثلما تفعل العقارب، والأصل أن يغلب عليها الاعتدال؛ لكنها لا تخلو من هجمات برد مباغتة، وفي نهاية هذا الموسم تكثر الأمطار الصيفية الغزيرة التي تكون في بعض المناطق.

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