تحذيرات من أسراب الجراد وانتهاء معالجة 48 ألف هكتار

أكد نائب مدير عام مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بالوزارة المهندس مريع القحطاني، أنه لا يمكن التنبؤ بمعلومات دقيقة عن فترة القضاء على الجراد، وذلك كونها آفة عابرة للحدود، وبانتهاء الموسم الربيعي وعدم ملاءمة الظروف لاستمرار التكاثر يبدأ انحسار الإصابة والسيطرة على الأسراب، مشيرا إلى أن التهديد بالغزو ما زال مستمرا وبكثافات عالية جراء الفورة الراهنة بالدول المجاورة، وحالياً تتم السيطرة عليها بشكل كبير جدا.

وأنهت الفرق الأرضية وطائرات الرش الجوية، استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي في محافظة القنفذة، فيما استكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 143350 هكتارا خلال يناير المنصرم، وبلغت المساحة المصابة والمعالجة 48690 هكتارا. كما بلغت المساحة المعالجة والمكافحة بالرش الجوي 3400 هكتار في 7 مناطق.

المكافحة خلال يناير

491 تقريرا

المساحة المستكشفة

143350 هكتارا

المساحة المصابة والمعالجة

48690

هكتارا

الأسراب

17

سرباً

المكافحة بالرش الجوي بإجمالي 3400 هكتار

1620

حائل

3730

تبوك

6540

المدينة المنورة

27245

مكة المكرمة

5930

الباحة

2475

عسير

1150

جازان