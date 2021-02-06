تحذيرات من أسراب الجراد وانتهاء معالجة 48 ألف هكتار

وأنهت الفرق الأرضية وطائرات الرش الجوية، استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي في محافظة القنفذة، فيما استكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 143350 هكتارا خلال يناير المنصرم، وبلغت المساحة المصابة والمعالجة 48690 هكتارا. كما بلغت المساحة المعالجة والمكافحة بالرش الجوي 3400 هكتار في 7 مناطق.
المكافحة خلال يناير
491 تقريرا
المساحة المستكشفة
143350 هكتارا
المساحة المصابة والمعالجة
48690
هكتارا
الأسراب
17
سرباً
المكافحة بالرش الجوي بإجمالي 3400 هكتار
1620
حائل
3730
تبوك
6540
المدينة المنورة
27245
مكة المكرمة
5930
الباحة
2475
عسير
1150
جازان
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