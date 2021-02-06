تقليص الأعداد
يقضي المعتمرون داخل الميقات قرابة الساعتين بانتظار تحريك الحافلات واستعداد الجميع للمغادرة، حيث يشهد المسجد توافد عدد من المعتمرين لأداء الصلاة ولبس الإحرام، ويزدحم الميقات نهاية كل أسبوع بسبب توافد الحافلات من داخل المدينة وخارجها ويختار عدد من المعتمرين ليلتي الخميس والجمعة لأداء فريضة العمرة وتزداد الحافلات إلى 20 حافلة تقل الواحدة نحو 25 معتمرا بعد تقليص الأعداد داخل الحافلات تطبيقا للاشتراطات الاحترازية بالمحافظة على التباعد داخل الحافلات.
فرض التباعد
يحرص المعتمرون على شراء عدد من مستلزمات المعتمرين من العربات الموجودة في الساحة تتمثل عادة في الإحرام وملحقاته والمقص، ويعتبرون ذلك جزءا من مشوارهم إلى مكة المكرمة.
وعمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية على التأكيد على فرض التباعد داخل الميقات.
كانت هذه تفاصيل خبر 20 حافلة لنقل المعتمرين من ذي الحليفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.