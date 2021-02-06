20 حافلة لنقل المعتمرين من ذي الحليفة

يستقبل ميقات ذي الحليفة «ميقات أهل المدينة المنورة» بمعدل حافلتين إلى 10 حافلات على مدار الـ24 ساعة وعددا من السيارات الخاصة بعد قرار السماح بالعمرة واستخدام تطبيق اعتمرنا، في حين يكون نهاية الأسبوع أكثر زحاما من قبل المعتمرين.

تقليص الأعداد

يقضي المعتمرون داخل الميقات قرابة الساعتين بانتظار تحريك الحافلات واستعداد الجميع للمغادرة، حيث يشهد المسجد توافد عدد من المعتمرين لأداء الصلاة ولبس الإحرام، ويزدحم الميقات نهاية كل أسبوع بسبب توافد الحافلات من داخل المدينة وخارجها ويختار عدد من المعتمرين ليلتي الخميس والجمعة لأداء فريضة العمرة وتزداد الحافلات إلى 20 حافلة تقل الواحدة نحو 25 معتمرا بعد تقليص الأعداد داخل الحافلات تطبيقا للاشتراطات الاحترازية بالمحافظة على التباعد داخل الحافلات.

فرض التباعد

يحرص المعتمرون على شراء عدد من مستلزمات المعتمرين من العربات الموجودة في الساحة تتمثل عادة في الإحرام وملحقاته والمقص، ويعتبرون ذلك جزءا من مشوارهم إلى مكة المكرمة.

وعمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية على التأكيد على فرض التباعد داخل الميقات.