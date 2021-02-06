مخزن السد
انتهت شركة داول شلمبرجير العربية السعودية الاستشاري المنفذ لمشروع دراسة الطرق المثلى لتعظيم الاستفادة من مياه السد، من مشروع دراسة الاستفادة من مياه السد والذي مر بعدة مراحل أبرزها تنفيذ اختبارات حقن عدد من الآبار بالمياه لتغذية الجوفية في عدد من المواقع المنتشرة على طول وادي بيشة لتقييم حل إعادة مخزون السد من المياه للأرض وتغذية المياه الجوفية، وقبل الدراسة تم مسح الوادي بالكامل من السد، وزرع مجسات لمعرفة كميات المياه في الوادي، وحفر آبار اختبارية لدراسة إمكانية عمل سدود جوفية صغيرة.
قطاع الري
كانت المؤسسة العامة للري وقعت مطلع مارس الماضي عقد مشروع الدراسة مع الاستشاري المنفذ، والذي يُعد أحد مشاريع مبادرة زيادة الاستفادة من مياه السدود، إحدى مبادرات المؤسسة لبرنامج التحول الوطني، والتي تسعى من خلالها إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر قناة مائية من سد بيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.