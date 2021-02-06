قناة مائية من سد بيشة

انتهت الشركة المنفذة لمشروع دراسة الطرق المثلى للاستفادة من مياه سد الملك فهد بمحافظة بيشة، من التجارب والاختبارات على طول وادي بيشة، وأنهت دراساتها لتصل إلى مرحلة تحليل ومعالجة بيانات المجسات الكهربائية (الجيوفيزيائية) لتقييم اختبارات الحقن وتغذية الطبقات، وصولا إلى المرحلة النهائية لشق قناة مائية وتزويدها بالمياه وقياس معدلات استدامة المياه في القناة.

مخزن السد

انتهت شركة داول شلمبرجير العربية السعودية الاستشاري المنفذ لمشروع دراسة الطرق المثلى لتعظيم الاستفادة من مياه السد، من مشروع دراسة الاستفادة من مياه السد والذي مر بعدة مراحل أبرزها تنفيذ اختبارات حقن عدد من الآبار بالمياه لتغذية الجوفية في عدد من المواقع المنتشرة على طول وادي بيشة لتقييم حل إعادة مخزون السد من المياه للأرض وتغذية المياه الجوفية، وقبل الدراسة تم مسح الوادي بالكامل من السد، وزرع مجسات لمعرفة كميات المياه في الوادي، وحفر آبار اختبارية لدراسة إمكانية عمل سدود جوفية صغيرة.

قطاع الري

كانت المؤسسة العامة للري وقعت مطلع مارس الماضي عقد مشروع الدراسة مع الاستشاري المنفذ، والذي يُعد أحد مشاريع مبادرة زيادة الاستفادة من مياه السدود، إحدى مبادرات المؤسسة لبرنامج التحول الوطني، والتي تسعى من خلالها إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية 2030.