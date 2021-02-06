اختبار pirls بتعليم النماص

ناقش مدير تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي، في الاجتماع الأول بلجنة الاختبارات الدولية والوطنية نموذج pirls للاختبارات الدولية مع قسم الاختبارات في الإدارة والمساعد للشؤون التعليمية لقياس مستوى تحصيل الطلاب في القراءة لطلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي، حيث تمت مناقشة أهمية الاختبار والذي يجري كل 5 سنوات واستعراض ما تم خلال الأسبوعين الماضيين ووضع الحلول للمشكلات والتحديات التي واجهت منسقي الاختبار في المدارس. وتوصل المجتمعون إلى عقد ورش عمل لقادة المدارس ومعلمي اللغة العربية.



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