مرافق سياحية تتجاهل المكفوفين والصم

في ظل سعي المملكة لتطوير المرافق الإيوائية بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030، إلا أن بعض هذه المرافق تتجاهل متطلبات الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة المكفوفين والصم، بالرغم من تضمينها لوائح مرافق الإيواء السياحي.

نقص الجاهزية

في اتصال لـ«دوت الخليج» مع العديد من الفنادق الشهيرة ذات الخمس نجوم بمدينة جدة أفاد الموظفين بعدم وجود غرف كاملة الجاهزية لذوي الاحتياجات الخاصة، كما لا يوجد مسارات مشي، وهذا يطرح عددا من التساؤلات حول عدم تحقيق الشروط المطروحة في لائحة مرافق الإيواء السياحي الصادرة من وزارة السياحة والتي تنص على توفير غرف مكتملة الجاهزية لتلبية متطلبات جميع فئات ذوي الاحتياجات، إضافة إلى توفير مسارات عند مكاتب الاستقبال والطريق المؤدية للغرفة، وإضافة طريقة برايل في جميع اللوائح داخل المنشأة والغرف مثل قوائم الطعام، وإرشادات السلامة.

كما يجب على المنشأة أن توضح على موقعها الإلكتروني العروض المتوفرة، وجميع المعلومات عن الغرف المخصصة لذوي الاحتياجات، وأن تكون الجولات التعريفية جولات صوتية وأن تقدم كافة المعلومات بالصوت والصورة وطريقة برايل إضافة لوجود كراسي إضافية في كل دور، وتمييز الأرصفة وممرات الشواطئ والسلالم المؤدية إلى حمام السباحة بوضوح بحواف متباينة الألوان.

مطبوعات غير مطابقة

أفاد المستشار في مجال تهيئة البيئة للوصول الشامل الآمن لذوي الإعاقة وكبار السن طارق إمام بأنه يوجد كثير من مطبوعات طريقة برايل وإضافة أزرار بطريقة برايل للمصاعد لتعريفها في بعض الفنادق والمنتجعات السياحية وأيضا المطاعم والمواقع غير مدققة لغويا وأيضا غير مطابقة لمطبوعات المبصر سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، وهذا للأسف يجعلنا غير آمنين على احترام شعور وحقوق الأفراد ذوي الإعاقة البصرية.

نقص كبير

فيما يتعلق بتحقيق المعايير المتطلبة للوصول الشامل، أبان المهندس والمستشار في مجال الوصول الشامل مختار الشيباني إلى أن الكود الخاص بمتطلبات الوصول الشامل واضح بلائحة المرافق السياحية لكن الوضع مختلف جدا على أرض الواقع، فهناك نقص كبير في تطبيقها، وقال: على سبيل المثال المنحدرات الخاصة بالإعاقة الحركية غير مهيأة للكراسي المتحركة، مشيرا إلى أنه يوجد فندق أو فندقان فقط لديهما شيء بسيط من المتطلبات، والبقية لا يوجد بها أي اشتراطات متجاهلين الإعاقة البصرية والصم تماما.

وأكد وجود بعض المؤسسات التي تقدم خدمات تهيئة المرافق السياحية إلا أن تلك المؤسسات تقدم الخدمات بشكل خطأ وتفتقد للمعايير الصحيحة.

تصميم مبنى بلا عوائق

01 تمكين المعوق من استعمال المبنى بتوفير الخدمات اللازمة بالبيئة المحيطة

02 توفير مدخل يسهل على الجميع استعماله أيا كانت وسيلة حركتهم

03 إمكانية وصول المعوق لجميع الأدوار بالمبنى

04 تأمين الخدمات اللازمة بوجود دورة مياه خاصة بكل دور

05 لا بد أن تكون الممرات المؤدية لمخارج الطوارئ سهلة الاستعمال