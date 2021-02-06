تفقد أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بعد صدور الأمر السامي الكريم بإطلاق اسم «مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية» على مجمع مستشفيات المدينة المنورة، بعدما صدرت موافقة مجلس الوزراء على تحويل 3 مستشفيات في المدينة المنورة (المستشفى العام - مستشفى النساء والولادة والأطفال - مجمع الأمل للصحة النفسية ) إلى مدينة طبية، لتعد أول مدينة متكاملة تخدم المنطقة بسعة 1246 سريرا.
ووجه بوضع مخطط شامل للمدينة الطبية يربط منظومة الطرق بين مستشفياتها، لخدمة مرتاديها، وإيجاد مسارات مخصصة وآمنة للمشاة، تسمح لهم بالتنقل بين مرافق المدينة بيسر وسهولة مع مراعاة الحفاظ على البيئة والطابع العمراني للمدينة المنورة.
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