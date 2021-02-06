سوق الدراويش يحفظ الماضي ويبيع للحاضر

يحفظ الماضي ويبيع السلع الحديثة، يعرض القطع القديمة والنادرة، ليس له من اسمه نصيب، إنه سوق «الدراويش» ويعرف محليا ورسميا بسوق الحراج للقطع الأثرية والمقتنيات، ويقع شرق مدينة حائل، ويعد قبلة هواة القطع النادرة والقديمة، وأيضا لمبتاعي الأثاث المستعمل والأواني المنزلية.

دماثة الخلق

يقول رئيس سوق الحراج والمقتنيات منور العساف: إن سبب تسمية السوق بالدراويش قديمة كون جل من يعملون في السوق حينها كانوا يمتازون بدماثة الخلق، فأطلقوا عليهم «الدراويش»، والسوق يماثل سوق حراج ابن قاسم في الرياض والصواريخ بجدة.

مقنيات قديمة

تابع العساف، أن السوق عمره 50 عاما، كان في البداية وسط حائل، فيما يؤكد عاملون في السوق أن المعروض يتجاوز المقتنيات القديمة، إلى الأدوات الكهربائية، مشيرين إلى أن بعض القطع النادرة يصل عمرها إلى 70 سنة.